Addio alla Roma: ovazione dei tifosi per Francesco Totti nell'ultima partita

Addio alla Roma con vittoria e con grandi ovazioni da parte dei tifosi per il capitano Francesco Totti. I giallorossi hanno vinto infatti per 3-2 sul Genoa.

Francesco Totti è entrato in campo al 9' minuto per la sua ultima partita con la Roma. Il numero 10 giallorosso è entrato quando Roma e Genoa erano sull'1-1, sostituendo Salah.

Per la prima volta la tifoseria della Roma ha concesso una standing ovation a un giocatore che entra in campo invece che a uno che lo lascia. La Curva Sud ha salutato l'ingresso del numero 10 esponendo uno striscione con sopra scritto: "Del calcio moderno hai vinto la grande battaglia: 25 anni con la stessa maglia".

