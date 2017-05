Ruba una borsetta nella chiesa dell'Annunziata: inseguita e bloccata 56enne parmigiana

Sabato mattina gli agenti delle Volanti hanno denunciato una 56enne parmigiana, pregiudicata, per il furto di una borsetta nella chiesa dell'Annunziata. La 56enne ha visto una donna che si è fermata nei banchi a pregare, appoggiando a terra la borsetta. Le si è seduta accanto, poi ha fatto sparire la borsa in una vistosa busta di plastica. All'uscita dalla chiesa è stata inseguita dalla vittima; la 56enne ha cercato di allontanarsi in bici ma è stata bloccata da alcuni passanti e poi dagli agenti delle Volanti. La donna aveva, oltre alla borsa rubata, anche un coltello multiuso con lama a vista. Essendo sprovvista di documenti, la parmigiana è stata portata in Questura per accertamenti e denunciata per furto aggravato e possesso di oggetti atti ad offendere.