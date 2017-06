Tiger Woods barcolla ubriaco: arrestato. Ecco il video

Con il golf il rapporto è al momento interrotto, causa postumi dell’ennesima operazione alla schiena, ma quello con i guai, per Tiger Woods, non conosce soste. Il 42enne fuoriclasse statunitense che ha segnato un’epoca sul green e ancor oggi molto popolare nonostante le disavventure personali, oggi è stato arrestato in Florida per guida in stato di ebbrezza. Lo sceriffo della Contea di Palm Beach ha reso noto che Woods è stato fermato in piena notte vicino all’abitato di Jupiter, condotto alla prigione della contea alle sette di mattina ora locale e rilasciato quattro ore dopo su cauzione.

Non si sa molto di più. La polizia ha diffuso il video.