Apple premia le app d'eccellenza: una è la parmigiana "Bear" Video

Tra le 12 app vincitori dell’ambito premio per l’eccellenza nel design delle applicazioni per i dispositivi Apple quest’anno alla Settimana mondiale degli sviluppatori in California (Wwdc) ci sono per la prima volta ben due italiane, realizzate da due piccole società. I premi, che "riconoscono e premiano l’eccellenza nel design, l’innovazione e la tecnologia nelle app e nei giochi su iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV», complessivamente sono andati agli sviluppatori di otto nazioni, tra cui appunto l’Italia che è stata l’unica a fare il 'bis'.

Le due app premiate sono «Bear», strumento di scrittura per la creazione di appunti e testi, creato da tre programmatori di una piccola azienda di Parma, la Shiny Frog, e 'AirMail 3', un 'client' di posta elettronica per "domare le caselle email», nuova versione del programma originario per il Mac, portato su iPhone, iPad e Apple Watch da due sviluppatori di una piccola azienda di Siena, la Bloop. I vincitori hanno ricevuto un cubo-trofeo e vedranno esposte le loro app 'in vetrina" in evidenza sull'App Store.

Ecco il video promo della parmigiana "Bear": con partenza dal parco Ducale.