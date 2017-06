Marcella Bella - Non mi basti più Video

“Non mi basti più” è il brano inedito che segna il grande ritorno di Marcella Bella e anticipa il nuovo album prodotto da Mario Biondi in uscita il prossimo autunno.

I raffinati arrangiamenti del brano spaziano tra presente e passato ed esaltano l’inconfondibile cifra stilistica di Marcella, che torna oggi con grinta e passione, sperimentando nuove sonorità e proponendosi al pubblico con un look ispirato alle star della discomusic, l’immancabile sorriso incorniciato da ricci insolitamente biondi e la bellezza mediterranea impreziosita da abiti gioiello.

Icona della musica italiana, Marcella Bella ha dato voce a un repertorio intramontabile, lasciando un segno nella storia della canzone degli ultimi decenni.

“Questo pezzo – racconta Marcella – è un assaggio dell’album di inediti prodotto da Mario Biondi che uscirà in autunno. I nostri mondi musicali si sono incontrati e uniti ed è nato un nuovo genere musicale: il ‘soulpop’, fatto di calde emozioni e vellutata eleganza. ‘Non mi basti più’ è il perfetto connubio tra la raffinatezza musicale di Mario Biondi e l’emozionalità della mia voce”.