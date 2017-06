Imbarazzo nel partito laburista per un video che mostra Jeremy Corbyn in un momento di goffaggine degno del miglior Mister Bean.

Il leader laburista ha infatti cercato di dare il '5' a Emily Thornberry (ministro degli Esteri ombra) per congratularsi del successo elettorale ma ha lasciato la mano della signora finendole rovinosamente sul seno. L’episodio si è fortunatamente concluso tra i sorrisi, imbarazzati, dei due ma il web non ha perdonato la gaffe a Corbyn.