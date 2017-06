Coloramenterun: tutte le sfumature della partenza Video

Partenza a.... tutte sfumature per la Colora@menterun di Langhirano, la corsa o camminata non agonistica e divertente dove tutti i partecipanti vengono colorati a tappe con colori atossici, anallergici e profumati. Come si vede dal video pubblicato da Langhirano Eventi, il debutto era vestiti di bianco per arrivare dipinti al traguardo, passando attraverso nuvole di colore.

Arrivata alla sua seconda edizione, quest’anno la corsa era dedicata a Filippo Ricotti, il giocatore della Langhiranese scomparso a 17 anni. Parte del ricavato sarà infatti devoluto alla borsa di studio istituita a suo nome al liceo «Bertolucci» di Parma.

La Colora@menterun viene organizzata all’interno di Sportiva@mente, la festa dello sport e della danza, che durante la giornata anima il parco Allende. Sportiva@mente è una manifestazione organizzata da Silvia Rotelli, insieme al suo staff e all’assessore allo sport Anthony Monica.