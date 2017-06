Brutto incidente per Richard Hammond, star di diversi programmi televisi come Top Gear e The Grand Tour. Il 47enne stava partecipando alla gara "Bergrennen Hemberg", in Svizzera, per registrare una puntata di The Grand Tour quando si è schiantato con un'auto elettrica da oltre mille cavalli, la Rimac Concept One. L'auto ha preso fuoco ed è andata completamente distrutta. Il conduttore televisivo inglese è riuscito però a scendere prima che le fiamme bruciassero tutta la macchina riportando "soltanto" una una frattura al ginocchio.