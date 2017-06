Castillo sbarca a Parma: "Darò il 100% " Video

Josè Castillo è a Parma. Il giocatore venezuelano, neo acquisto del Parma Clima, è sbarcato ieri pomeriggio all’aeroporto di Malpensa ed ha subito raggiunto lo stadio Cavalli per conoscere i nuovi compagni di squadra e prendere confidenza con l’ambiente.

«Abbiamo sostenuto uno sforzo economico non indifferente per portarlo qui – sorride Paolo Zbogar, presidente del Parma baseball -. Non volevamo lasciare nulla di intentato per cercare di raggiungere i playoff: l’inserimento in squadra di Testa e Castillo mi rende particolarmente fiducioso per la seconda parte della stagione. Non possiamo fare promesse ma penso proprio che la squadra possa compiere un grande salto di qualità».

Ecco la sua prima videointervista.