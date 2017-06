Cose da campagna elettorale, Torre (Piacenza): "Invadiamo Parma" 

Non andrà al ballottaggio, ma i 1.800 voti (4,28%) presi lo porteranno in consiglio comunale. Stefano Torre, candidato a Piacenza ha lanciato idee provocatorie, come quella di costruire un vulcano a Piacenza, abolire la morte ma anche di voler invadere Parma. Al ballottaggio sono Patrizia Barbieri e Paolo Rizzi.