Fortunatamente non ci sono feriti gravi. Un 81enne è entrato in A7 di Busalla, imboccando lo svincolo che porta in direzione di Milano. Poi ha cambiato idea e ha sterzato in direzione di Genova, contromano, provocando uno scontro frontale. Urto che ha coinvolto un'altra auto che stava arrivando. All'uomo è stata sospesa la patente.