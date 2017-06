Scarpa: "Non sarò sindaco-sceriffo ma così non si può più andare avanti' Video

Paolo Scarpa è intervenuto sul tema sicurezza criticando duramente l'operato di Pizzarotti. "Parma paga il fatto che questa giunta non ha fatto nulla - ha tuonato Scarpa -. Parma è così diventata una città in mano agli spacciatori e alle mafie". Scarpa ha anche annunciato che, se diventerà sindaco, terrà per sè la delega alla sicurezza.

Sul tema è stata attivata la pagina www.parmaspacciozero.it, con il conto alla rovescia a 356 giorni per realizzare l'impegno di eliminare lo spaccio in città.