Si vedono solo le scarpette, in questo video "rubato" nello spogliatoio del Parma e che sta facendo il giro del web. Si vedono le scarpette, non si vedono le facce, si sentono le sfumature della voce. E' capitan Lucarelli a parlare ai compagni prima di entrare in campo per la finalissima. Un discorso da capitano vero, che mescola emozione, grinta, sofferenza, rabbia.

"La serie B è là fuori - tuona Lucarelli - Tutto quello che è rimasto lo diamo oggi e dove non arriviamo con le gambe ci arriviamo con il cuore...". "Ce lo meritiamo, perché siamo un gruppo vero - quasi grida -, abbiamo mangiato m.... tutto l'anno e ora dobbiamo farli ricredere. Io non so se potrò riprovarci: oggi mi dovete portare in Serie B".

Chapeau.