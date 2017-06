"Effetto Parma" festeggia in pizzeria. Pizzarotti: "Saranno altri cinque anni entusiasmanti"

«Non perderemo neanche un minuto, siamo già rodati, siamo già operativi: saranno cinque anni dedicati alla città senza bisogno di polemiche nazionali, quindi tanto tempo in meno perso. Mi è arrivato un messaggio da un’insospettabile che mi ha detto che ho tramutato i 15 minuti di notorietà in cinque anni di governo. Penso che questa sia una delle dimostrazioni più belle». Sono le prime parole da sindaco di Parma confermato di Federico Pizzarotti, rivolte in particolare a Beppe Grillo che dei 15 minuti di notorietà di Pizzarotti aveva parlato in occasione della sua uscita dal movimento.

«Sono molto contento - ha detto ai microfoni di Tv Parma - ringrazio tutti, saranno altri cinque anni entusiasmanti, senza la zavorra dei problemi, con tanta possibilità di investire, noi siamo già operativi. Sono già concentrato sui prossimi cinque anni, penso che per questa vittoria abbiano pesato la nostra concretezza e i nostri contenuti».

Pizzarotti e la sua squadra stanno festeggiando, come ha mostrato TvParma in diretta. Pizzarotti e la sua squadra erano all'Africa 2 per seguire lo scrutinio e per festeggiare. Ecco l'intervista di TvParma durante lo scrutinio.