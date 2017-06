Spazzino 2.0: per la pilotta arriva il drone

Un drone spazzino per il voltone della Pilotta. Per ora è una sperimentazione, ma chissà che il piccolo aeromobile telecomandato, trasformato in uno scopettone volante, non possa servire per rendere ancora più bella la volta dello scalone monumentale della pilotta di Parma. Decisamente un uso particolare, che ha fatto divertire e ridere chi assisteva alla scena. Il video è stato pubblicato dalla pagina facebook della Galleria Nazionale di Parma che spiega: "Un drone si aggira per la #Pilotta. Sperimentazioni in corso per la pulizia della volta dello Scalone Monumentale con il drone guidato da Francesco Ferrara e Stefano Botti".