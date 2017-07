Un'altra tragedia in auto. Un'altra tragedia figlia di eccessi alcolici e immortalata in diretta, come impone la triste "moda" dei tempi. E' accaduto in Ucraina dove due reginette di bellezza di 16 e 24 anni, completamente ubriache, hanno filmato la loro folle corsa in auto con il telefonino. Fino allo schianto con il cellulare che viene scaraventato nell'abitacolo prima del silenzio agghiacciante.