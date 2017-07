Rocco Canella, un parmigiano tra gli squali

Un parmigiano con gli squali di Lampione: Rocco Canella, 31 anni, vive da 9 a Lampedusa dove ha aperto un diving, "Pelagos 2.0".

"Per sette mesi all'anno faccio immergere nelle acque cristalline di Lampedusa, Lampione e Linosa i subacquei provenienti da tutta Italia e dall'estero - spiega - . Gli faccio scoprire i fondali di questo mare 'di mezzo' tra l'Africa e l'Italia. Io qui ci sono capitato per la passione delle immersioni con gli squali, essendo Lampione l'unico isolotto del Mediterraneo in cui poter immergersi con queste splendide creature". Adesso Rocco ha fatto anche un video "La nostra casa", dove traspare tutto l'amore per le magnifiche profondità del mare e di chi lo abita.