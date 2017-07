Voleva sorprendere il futuro marito e arrivare al matrimonio in elicottero. Ma il destino le ha giocato un brutto scherzo, facendola schiantare con tutto l'equipaggio e morendo sul colpo. 4 le vittime. È la terribile storia di Rosemere do Nascimento Silva, una ragazza brasiliana scomparsa tragicamente pochi minuti prima di celebrare il suo matrimonio. L'incidente, che risale al 4 dicembre 2016, è avvenuto a causa del maltempo. Dei 300 invitati presenti al matrimonio, soltanto in sei sapevano che Rosemere sarebbe arrivata in elicottero.