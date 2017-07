"#GoRoger": il gesto della forchetta per uno speciale "in bocca al lupo" al campione

Da questa settimana il tappeto verde di Wimbledon fa da palcoscenico all’élite del tennis mondiale per quello che è l’appuntamento più importante dell’anno. Tra le star più attese il campione svizzero Roger Federer, in grande forma dopo la vittoria ad Halle, la quarta del 2017. Un in bocca al lupo speciale per il campione svizzero arriva da Barilla. L’azienda ha lanciato sui propri canali social un video che celebra il gesto della forchetta nell’atto di arrotolare gli spaghetti, molto in voga a Roma con il significato di “famose du spaghi”. "Come a voler dire - spiega una nota di Barilla -: con tutta l’energia e il benessere della nostra pasta, saremo anche questa volta il tuo supporter invisibile per aiutarti a vincere il torneo!".

“GO ROGER!”: NEL VIDEO DI BARILLA L’INCORAGGIAMENTO DI TANTI TIFOSI, ANCHE D’ECCEZIONE

Il video di Barilla si apre proprio con l’immagine di una mano che fa il gesto della forchetta spiegandone il suo significato di convivialità, condivisione e complicità. La scena si sposta su un campo da tennis, per la proposta di una spaghettata rigenerante post partita. Si passa quindi in un ufficio, dove la mano a forchetta sancisce il termine di una riunione di lavoro. Infine un gruppo di tifosi di Roger Federer lo ripropone per il suo speciale “Go Roger!”.

Un messaggio al quale si uniscono anche altri grandi sportivi come Thomas Muller, Danilo Gallinari Gregorio Paltrinieri e Mikaela Shiffrin che hanno voluto a loro volta omaggiare il campione svizzero partecipando al video, replicando il gesto, e condividendolo sui propri canali social. In questa maniera Barilla ha voluto rendere internazionale questo gesto, tipicamente italiano.