È successo ancora. In Repubblica Ceca, mentre si recavano alla città di Bílina, due amiche sono state coinvolte in un un incidente stradale durante una diretta social. «Stiamo andando sempre più veloci, ora a 130, ora a 140, vi mostreremo come si va a 180 chilometri all’ora...». L' auto si schianta contro una barriera antirumore e una di loro, quella alla guida, muore sul colpo. L’altra ragazza è finita in ospedale con ferite gravi.