"Corri-nasconditi-chiama", i consigli per l'attacco terroristico

Tempo di vacanze, la polizia anti-terrorismo inglese vuole preparare i turisti in partenza per qualche meta esotica a mettersi in salvo nel caso di un attacco terroristico. Non ci sono minacce, ma è sempre meglio essere pronti. Ecco un nuovo video in cui viene ricostruito come scenario un resort in qualche Paese caldo. Come sempre le istruzioni si riassumono in tre imperativi, ": scappate, nascondetevi e riferite. Non appena uditi i primi spari, si deve cercare una via d'uscita se c'è e allontanarsi il più rapidamente possibile dal luogo di provenienza dei colpi. L'indecisione, spiega il video, potrebbe essere letale. Se non si trova una via di fuga meglio invece nascondersi cercando un luogo isolato e il più possibile sicuro. Solo dopo si deve provare a contattare le autorità sempre evitando di essere localizzati.