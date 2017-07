"Il giorno più bello della mia vita" (prima panchina in A), quando Solomon era una promessa Video

Parla anche della sorellina, all'epoca 8 anni. Quella che tre anni dopo avrebbe ucciso. Parla della famiglia, quella che avrebbe distrutto e cambiato per sempre. Immaginarlo è, a dir poco, da brividi. Solomon Nyantaki all'epoca 18 enne era una vera e propria promessa del Parma: lo si vede dallo splendido gol in semirovesciata (di sinistro) che apre il video di Parma Channel. Sogni, aspirazioni, timidezze e orgoglio di una "piccola star": a 360° parla del suo idolo Cuadrado e della sua prima panchina in serie A (da Cuadrado ha avuto i pantaloncini), del suo futuro e del suo passato, dei suoi Natali in Ghana e delle sue speranze. Finite in una notte a San Leonardo. Ma anche finite, probabilmente, con il Crac del Parma calcio.