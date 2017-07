Dove gli aerei sfiorano la spiaggia: turista muore

Uno degli aeroporti più social del mondo. Impossibile non avere visto un video dello scalo dell'isola caribica Saint Martin (Sint Maarten, in olandese) e della spiaggia di Maho, dove gli aerei in atterraggio sfiorano ombrelloni e teste dei bagnanti. Ma questa volta, nel gioco incoscente di attaccarsi alla ringhiera per "galleggiare" nell'aria al vento prodotto dalle turbine degli aerei, c'è scappata la tragedia. Una turista neozelandese, ignorando i cartelli che segnalano il pericolo, è morta. La donna, 57 anni, è stata scaraventata a terra, sbattendo la testa su una piccola recinzione di cemento, dal "jet blast” di un aereo, la potente turbolenza provocata da un velivolo soprattutto in fase di decollo: un jet bimotore come il Boing 737 , pur con la "manetta" al 40%, è in grado di creare micidiali raffiche fino a 190 chilometri orari.