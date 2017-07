Platinette conquista il Giappone. Insieme al suo sosia

Platinette conquista il Giappone. Il personaggio creato dal parmigiano Mauro Coruzzi ha un “sosia” dall'altra parte del mondo. Si chiama “Matsuko Deluxe”, ed è stato organizzato un incontro fra i due. Il tutto è andato in onda nella trasmissione “Minna no news” su Fuji Tv del 13 luglio 2017.

La stessa televisione ha ripreso Platinette per le strade di Tokyo, dove ha fatto ridere e conquistato i giapponesi. “è bello vedere così tanti sorrisi, non ce ne sono così tanti in Italia” ha commentato Mauro Coruzzi. Il video è stato pubblicato su internet da www.fujitv.co.jp e poi ripreso su facebook dalla pagina “Giappone - Istruzioni per l'uso”.