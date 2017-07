Ostia, tromba d'aria: volano gli ombrelloni

Una decina di persone sono state soccorse dal 118 in uno stabilimento su lungomare Amerigo Vespucci a Ostia dopo una tromba d’aria e sono rimaste ferite lievemente da sdraio e ombrelloni volati via per il forte vento. In un video si vedono gli ombrelloni che, letteralmente, volano. Sul posto un’automedica e quattro ambulanze. In quattro sono stati portati in codice verde all’ospedale Grassi di Ostia, gli altri medicati sul posto. Sono quattro le persone medicate sul posto dagli operatori del 118. Due i feriti con trauma cranici portati in codice giallo all’ospedale di Ostia e un altro con un trauma toracico trasportato in codice giallo all’ospedale di Pomezia. Tre pazienti con leggere contusioni, invece, in codice verde al Sant'Eugenio.