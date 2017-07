Piogge torrenziali a Istanbul: e la metro va sott'acqua

Forti piogge hanno colpito questa notte Istanbul, causando allagamenti e mandando in tilt il traffico del mattino, con la chiusura di diverse strade e mezzi pubblici nella metropoli turca. Le autorità hanno bloccato l'accesso al tunnel sottomarino Eurasia, che collega le sponde europea e asiatica della città sul Bosforo. Interdette per allagamenti anche alcune stazioni della metropolitana. La prefettura ha inoltre chiesto ai residenti di non utilizzare i veicoli privati. Nelle prime ore del mattino, i rovesci si sono comunque attenuati.