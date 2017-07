Alta tensione al Barcellona, Neymar litiga con Semedo Video

Giornata ad alta tensione per Neymar al Barcellona. L’asso brasiliano, al centro di voci che lo vorrebbero ad un passo da un trasferimento milionario al Psg, si è reso protagonista di una rissa con il compagno di squadra al Barcellona, Nelson Semedo. Nelle immagini, pubblicate online dal Daily Mail, si vede il nazionale verdeoro venire a contatto con il difensore portoghese il quale, a sua volta, cerca di colpire il compagno con un calcio e con un pugno. Poi i due giocatori attorniati dai compagni si fermano e, dopo un intenso faccia a faccia durato qualche secondo, vengono separati dagli altri giocatori del Barca. Nonostante l’intervento dei compagni Neymar ha continuato ad inveire contro Semedo ed il suo tentativo di 'tornare alla caricà è stato reso vano solo dal placcaggio di Sergio Busquets che l’ha spinto via. Il brasiliano, gettata la pettorina a terra, ha calciato con forza un pallone e si è diretto verso l’uscita del campo di allenamento.

Non è chiaro cosa possa aver scatenato la rissa, quello che è certo è che in casa Barcellona non sembra che si stia respirando un’aria serenissima e che l’accaduto darà ancor più vigore alle voci che vogliono l’attaccante vicino a lasciare il club catalano.