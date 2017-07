«Pasito Pasito, suave suavecito» il motivetto scritto e cantato da Luis Fonsi ha infranto tutti i record entrando in classifica in tutto il mondo, con artisti internazionali che hanno voluto ricantarlo, come Justin Bieber nella versione «Despacito Remix». Tema vivace e ritornello orecchiabile, parla dell’attrazione immediata tra uomo e donna.