TheGiornalisti, band rivelazione dell’anno con «Sold out» e «Completamente», e il rapper Fabri Fibra, generano un’accoppiata esplosiva. Il ritornello è noto: «Siamo come i tori a Pamplona/Pa-Pamplona!». Un testo non banale, ma di denuncia, come è nello stile del cantante di Senigallia che mischia il glamour con la cronaca nera italiana. E sempre di TheGiornalisti spopola l’estivissima Riccione.