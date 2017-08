La siccità non dà tregua. Ondata di calore: i consigli

La siccità continua a colpire anche il Parmense e la Coldiretti lancia l'allarme.

Intanto da oggi alla mezzanotte di giovedì 3 agosto c'è un'allerta a livello arancione per l'ondata di calore. Secondo la Protezione civile, le temperature potranno toccare punte fino a 37 gradi.

Il Comune ha predisposto il “Piano Caldo 2017”, al link: http://www.comune.parma.it/notizie/news/WELFARE/2017-05-26/Piano-Caldo-2017-del-Distretto-di-Parma.aspx

Numeri utili. Grazie alla collaborazione dell’Assistenza Pubblica di Parma e di Colorno e della Croce Rossa di Sorbolo sono attivi, fino al 15 settembre, numeri telefonici attivi h24 compresi i giorni festivi, a cui gli anziani possono rivolgersi: per il Comune di Parma numero verde 800.977995; per i Comuni di Colorno, Torrile e Mezzani numero 0521.815583; per il Comune di Sorbolo numero 0521.697019. A rispondere saranno operatori volontari che segnaleranno ai servizi competenti le singole situazioni o ad attivare, se necessario, un intervento d’urgenza.



Come affrontare l'ondata di calore: le indicazioni sanitarie

BERE MOLTA ACQUA a temperatura ambiente, anche se non si ha sete. Evitare bibite gassate e/o contenenti zuccheri e in generale le bevande ghiacciate o fredde, alcool e caffeina.

FARE PASTI LEGGERI, come frutta, verdura, minestre e minestroni non troppo caldi, pasta e pesce, gelato alla frutta e consuma frutta tra un pasto e l’altro. Evitare cibi grassi, fritti, troppo elaborati o troppo ricchi di zuccheri.

QUANDO SI ESCE DI CASA, COPRIRSI IL CAPO, USARE GLI OCCHIALI DA SOLE ED EVITARE LE ORE CENTRALI DELLA GIORNATA (dalle ore 12 alle ore 17). Non sostare all’interno delle automobili.

FARE ATTENZIONE AI CONDIZIONATORI: fissare la temperatura dell’ambiente con una differenza di non più di 6/7 gradi rispetto alla temperatura esterna e non indirizzare ventilatori direttamente sul corpo. Usare tende per non fare entrare il sole e chiudere le finestre nelle ore più calde.

LIMITARE L’USO DEL FORNO che tende a riscaldare l’ambiente domestico e utilizzare gli altri elettrodomestici nelle ore più fresche.

UTILIZZARE VESTITI COMODI, LEGGERI E FRESCHI. Indossare abiti di colore chiaro e di fibre naturali come il cotone e/o il lino.

INFORMARSI SUI FARMACI CHE SI ASSUMONO IN MODO CONTINUATIVO: consultare il medico di famiglia per conoscere eventuali controindicazioni.