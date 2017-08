Baraye: "Abbiamo concesso poco" al Bari, "peccato per il gol alla fine"

Yves Baraye commenta la sconfitta del Parma con il Bari in Coppa Italia: la squadra non era al meglio della forma però "è normale, siamo in piena preparazione". "Volevamo portare a casa" il risultato ma il Bari ha avuto la meglio. "Abbiamo giocato bene, abbiamo concesso poco", aggiunge il giocatore crociato.