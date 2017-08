Intrigante e supersexy, sospettata di omicidio e protagonista di scene bollenti. E' Sharon Stone nel film "Basic Instinct", che nel 1992 la consacrò come sex symbol. Celeberrima la scena in cui accavalla le gambe, facendo intendere di non indossare biancheria intima. Oggi Sharone Stone ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno stralcio di un provino con il regista Paul Verhoeven. Un video molto ben accolto dai fan.