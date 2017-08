Arriva la polizia: fuggi fuggi generale in stazione - Video "in diretta"

Trenta poliziotti sono arrivati ieri sera in piazzale Dalla Chiesa: impossibile scappare per i pusher nigeriani. Un'operazione in grande stile: sedici le persone identificate, un arrestato e uno denunciato a piede libero. Ecco il video dell'intervento della polizia: dapprima c'è un fuggi fuggi generale, con alcuni uomini che abbandonano le biciclette in strada, subito dopo l'arrivo degli agenti.