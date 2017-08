Madonna balla la pizzica alla sua festa di compleanno in Puglia Video

Con un ballo a suon di pizzica salentina la popstar Madonna ha festeggiato in una lussuosa masseria pugliese il suo 59/o compleanno. La regina della pop music ha pubblicato sul suo profilo Instagram il filmato della sua esibizione nel grande cortile della masseria. Nel filmato si vede Madonna, che indossa un vestito in pizzo nero fiorato, ballare freneticamente davanti ad alcune decine di spettatori.

L’artista statunitense è arrivata il Puglia la sera del 13 agosto con un jet privato e, come lo scorso anno, si trova ora nella struttura ricettiva Borgo Egnazia, a Savelletri di Fasano, nel Brindisino. Stavolta con lei ci sono anche Stella ed Esther, le due gemelline del Malawi che ha adottato.