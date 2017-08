Un concerto rock, siamo al Lowlands Festival di Biddinghuizen. Ad un certo punto pare che una ragazza venga palpeggiata. Sam Carter, voce degli Architects, sul palco in quel momento, se ne accorge e ferma l'esibizione: «È disgustoso, quello non è il tuo corpo e non puoi palpeggiare qualcuno senza il suo consenso. Non durante il mio concerto. Quindi se lo vuoi fare di nuovo, vattete via di qui, vai a quel paese e non tornare più».