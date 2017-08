Gli attentatori di Cambrils (ridono) prima dell'attacco

Omar Hychami (in fondo, il più nervoso dei tre), Houssaine Abouyaaqoub (il fratello del killer della Rambla Younes) e Oukabir Moussa (in azione a Barcellona) in un video pubblicato dal sito catalano di Ara.cat, registrato il16 agosto in una stazione di servizio mentre ridono e scherzano alla cassa mentre comprano degli accendini. I tre sono stati uccisi dalla polizia sul lungomare di Cambrils durante un tentato attacco.