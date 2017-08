Un incidente che ha coinvolto un tir e 5 auto intorno alle 8.30 sull'A1, tra Fidenza e Fiorenzuola. Sembra che fortunatamente non ci siano feriti gravi. Per consentire i soccorsi e per la posizione dei mezzi dopo lo schianto, si sono formati oltre 7 chilometri di coda. Due persone sono in condizioni gravi, tre hanno riportato ferite di media gravità. Sul posto, oltre al 118, anche i vigili del fuoco.

