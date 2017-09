Come gli altri sentono la tua voce? Ecco come fare

Il vocal coach Chris Beatty spiega come fare a scoprire come gli altri sentono la nostra voce. Basta sistemare due cartellete (o riviste) lungo la faccia, appena davanti alle orecchie. Così facendo, infatti, la voce non arriverà alle nostre orecchie direttamente dalla bocca lungo le guance: dovrà invece “aggirare” le cartellette e di conseguenza sarà modificata dallo spazio in cui siamo, dal numero di persone attorno a noi, dalla temperatura e dall’umidità.