Musica, i borghi di una volta e la montagna: Rampini si racconta Video

"Piazzale san Lorenzo, Villa Alpina… e altri racconti autobiografici":in un libro per festeggiare i sessant'anni, Roberto Rampini si racconta, racconta la Parma di una volta tra borghi, montagna e musica.



Il negozio della ‘Premiata Tintoria Rampini’ in p.le san Lorenzo 16, a Parma - anni ’70



Nel libro e nel video, Rampini parla dei 35 vissuti a Parma e, in particolare, nella casa natale (sede della storica "Premiata Tintoria Rampini" di p.le san Lorenzo 16, fondata dal trisnonno Pietro Antonio nel 1853), intersecando poi gli avvenimenti legati all’intrigante "Villa Alpina" dei nonni emigrati in Svizzera (frequentata fin da piccolo durante le vacanze estive) con significativi episodi vissuti non solo in campo musicale, ma anche in tanti altri settori artistici e creativi.

Lodovico Rampini (1924-1998) al lavoro nel laboratorio della ‘Tintoria Rampini’ di p.le san Lorenzo 16, Parma - 1983





