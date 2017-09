Ponte di Roccabianca, un lettore: "Il verde dura 15 secondi. Situazione drammatica" Video

Il video è stato girato da un lettore, Matteo, che tutti i giorni arriva dalla provincia di Cremona e deve attraversare il Ponte Verdi a Roccabianca San Daniele per recarsi al lavoro.

Lo spunto è stato l'articolo della Gazzetta dal titolo "Semaforo rosso? E i camion sfrecciano". "È verissimo che ci sono automobilisti e camionisti che sfrecciano e non rispettano il semaforo - scrive Matteo - ...ma voi avete mai transitato in questa strada? I tempi del semaforo sono assurdi...non è possibile che un semaforo duri 15 secondi con il verde (cronometrati). Basta che un camion debba mettere la prima marcia e il semaforo è già rosso!...La gente che cerca di andare al lavoro cosa deve fare, partire ore prima?? E' una situazione apocalittica e dopo mesi di chiusura su quel ponte non si è mai visto un operaio al lavoro: è vergognoso!! E senza parlare delle code di camion pesanti che si formano (vedi il video). Non so se pubblicherete queste mie parole, comunque la situazione è drammatica!".

Segnalazione accolta, ed è evidente che ci siano disagi grandissimi nella Bassa e soluzione da trovare al più presto. Detti questo: non si può ignorare la questione sicurezza. E chi non rispetta il rosso mette in pericolo la propria vita e quella degli altri.