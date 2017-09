Mercanteinfiera presenta "I gusti degli altri": video

Il Premio Mercanteinfiera, premio ideato da Fiere di Parma, in collaborazione con il Comune di Parma, è stato assegnato nel 2017 a Gianluigi Ricuperati un giovane artista capace di spaziare fra differenti espressioni artistiche che dialogano fra loro e che volgono costantemente lo sguardo alla contemporaneità.

Gianluigi Ricuperati è diventato così protagonista della rassegna Mercanteinfiera OFF, il fuori salone della cultura, con un inedito progetto, "I gusti degli altri".

E' possibile cambiare i propri gusti? Farsi piacere una persona, un quadro, un cibo, uno stile di vita che non amiamo o che ci lasciano indifferenti? Queste domande sono state fatte ad alcuni cittadini di Parma in una serie di focus group realizzati nei mesi estivi. Il risultato un video che trasforma un’esperienza umana in divenire in un’opera visiva collettiva.

Il video integrale sarà presentato alla il 22 settembre. Per il pubblico l'aperitivo di inaugurazione a cura di POIS_ alle 18,30 alla Cubo Gallery, via La Spezia, 90.