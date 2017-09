E' capace di comunicare al suo addestratore se la persona che ha individuato è ancora in vita o no. Nel suo ultimo intervento, durante il tremendo terremoto che ha colpito il Messico, è riuscita a trovare 40 corpi tra cui 12 persone ancora in vita. E tra essi anche alcuni bambini imprigionati sotto le macerie della scuola Enrique Rébsamen. E' Frida, soccorritore a quattro zampe, che opera con calzari e occhiali anti-polvere e anti-fumi e che è diventata l'eroina del web. Guarda le immagini.