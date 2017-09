Un Eurofighter dell’Aeronautica militare è caduto in mare oggi a Terracina durante un air show. L'Eurofighter, del reparto sperimentale, era impegnato in una esibizione quando è improvvisamente collassato in mare. Secondo molti testimoni oculari dell'incidente il pilota e il navigatore dell'Eurofighter non si sarebbero lanciati con il paracadute. L’esibizione del caccia militare avrebbe dovuto precedere quella delle Frecce Tricolori: molte le persone presenti, che hanno assistito sbigottite alla scena. ll corpo del pilota dell’Eurofighter precipitato a Terracina è stato ritrovato.