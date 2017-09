Dovrebbe essere il primo taxi volante elettrico senza pilota. E' stato testato a Dubai, negli Emirati Arabi: non c'erano passeggeri per motivi di sicurezza, ma sia la start-up tedesca che l'ha sviluppato, la Volocopter, sia il direttore dell'Autorità dei Trasporti dell'Emirato, assicurano che l'obiettivo è quello di trasportare persone entro cinque anni. Al momento i velivoli possono volare per 30 minuti con due persone a bordo, raggiungendo la velocità massima di 100 km/h, ma nei prossimi anni sono attesi nuovi miglioramenti tecnologici, come assicura la Volocopter, Florian Reuter.