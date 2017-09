Il futuro della pasta secondo 19 giovani chef. Video: "The Pasta Opera"

La pasta del futuro nell’alta ristorazione? Ricette glocal ma nel solco della tradizione regionale italiana, cotture brevi e alternative (al vapore, sottovuoto…), creatività che gioca su memoria e contaminazioni, nuove consistenze e una profonda conoscenza delle materie prime. Sono alcuni degli spunti offerti dalle ricette in gara al Pasta World Championship 2017, la competizione internazionale tra giovani chef sul tema della pasta voluta da Barilla, che per la sua sesta edizione si preannuncia ricca di novità.

La manifestazione si svolgerà a Milano e a Parma dal 27 al 29 settembre. In tre giorni si confronteranno con l’apparente semplicità della pasta 19 giovani chef provenienti da tutto il mondo, selezionati da Barilla grazie alla collaborazione con la scuola Internazionale di Cucina Italiana ALMA, guidati e giudicati da 5 importanti chef italiani che li aiuteranno e valuteranno nell’espressione del loro talento. Gli chef vengono da 15 Paesi di Europa, Nord America, Asia e Oceania. Porteranno 20 ricette che esprimono l’anima glocal della pasta, giocando sulla tradizione rivisitata.

Tema dell’evento sarà il futuro della pasta. Ogni chef porterà in gara la sua interpretazione creativa del piatto italiano più amato al mondo e verrà valutato per tecnica, gusto e estetica. I migliori 10 concorrenti accederanno alla semifinale, che si svolgerà il giorno successivo e verterà su semplicità e innovazione: reinterpretare gli spaghetti al pomodoro, la ricetta di pasta più famosa che da sempre mette in difficoltà anche i grandi chef.

I primi due giorni della manifestazione si svolgeranno nel Palazzo del Ghiaccio di Milano. Il 29 settembre i 3 finalisti si confronteranno a Parma, all'Academia Barilla, per il titolo di Campione del mondo della pasta e ricevere da Paolo Barilla la “Trafila”, la scultura-premio che spetta al vincitore, oltre ad essere premiati dall’azienda con un percorso di approfondimento professionale in Alma.

GIURIA INTERNAZIONALE. A giudicare i giovani talent sarà una giuria internazionale costituita dagli chef stellati Matteo Baronetto, Caterina Ceraudo, Lorenzo Cogo, Alfio Ghezzi e Roberto Rossi. Che saranno affiancati da due appassionati di pasta e cucina italiana del calibro di Francine Segan, storica dell’alimentazione e autrice di diversi libri sulla pasta e dello scrittore anglo-canadese Tom Rachman, in rappresentanza del punto di vista dei pasta lover di tutto il mondo. Presenterà e racconterà la manifestazione John Dickie, professore di Italian Studies presso l’University College di Londra e conduttore di diversi programmi della BBC e History Channel.

PAOLO BARILLA: PASTA CIBO DEL FUTURO, SIMBOLO DELL’ITALIANITA’ MIGLIORE. “La pasta è un alimento che viene dal passato, ha colto tutte le sfide dei tempi e dei cambiamenti degli stili di vita delle persone - commenta Paolo Barilla, vicepresidente di Barilla e Presidente di International Pasta Organisation. “Dall’Italia si è diffusa nel mondo portando con sé la gioia di una gustosa e nutriente alimentazione. Non è un piatto come un altro: il solo nominarla fa sorridere e mette di buon umore. Tutto questo si è realizzato attraverso la capacità degli Chef che hanno saputo interpretarla con ricettazioni adatte a tutti i palati e sono oggi, più che mai, i nostri più grandi ambasciatori”.