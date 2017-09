Trovato morto in negozio il parrucchiere Carlo Magri

Un bimbo salvato da una grave malattia al Maggiore, la società Rugby Parma all'asta, l'appello del sindaco di Colorno affinché sia fatto un ponte di barche (già bocciato dall'esercito), le elezioni per il rettore e altre notizie, il parrucchiere Carlo Magri trovato morto nel suo negozio: ecco le anticipazioni del direttore Michele Brambilla sulla Gazzetta di Parma di domani. Brambilla fa anche alcune osservazioni sul traffico congestionato per lavori in corso nella zona del casello autostradale.