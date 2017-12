Volano le pizze sulla Stazione Spaziale

Volano pizze nella Stazione Spaziale: una sorpresa della Nasa per Paolo Nespoli. «Quando hai davvero voglia di pizza... Basta dirlo casualmente al capo della Stazione Spaziale durante un evento live. Grazie Kirk per la sorpresa inaspettatamente deliziosa!». Lo scrive l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) riferendosi a Kirk Shireman, responsabile per la Nasa del programma della Stazione Spaziale, e postando il video della preparazione delle pizze su Twitter. Si vedono gli astronauti-pizzaioli aprire i pacchi arrivati da Terra e condire le pizze, che galleggiano nel laboratorio orbitale, con pomodoro, mozzarella, peperoni, olive, prima di tagliare alcune fette e mangiarle.

L’astronauta, impegnato nella missione Vita dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), aveva nostalgia di pizza da un pò, tanto che aveva persino iniziato a vederla disegnata nelle nuvole, come aveva scritto su Twitter in agosto, pubblicando la foto di una nuvola sul lago di Garda. Paolo Nespoli lo aveva detto per caso anche durante un collegamento in diretta con la Terra e la Nasa ha esaudito il suo desiderio consegnando le pizze e tutti gli ingredienti per condirle secondo il proprio gusto con il cargo Cygnus, arrivato in novembre.