Tre canzoni degli U2 a Berlino, per un pubblico assolutamente inedito: i passeggeri della metropolitana. Bono e il chitarrista The Edge si sono esibiti ieri in un concerto fra la folla, alla stazione della U-Bahn della linea 2, la U2. I musicisti del gruppo irlandese hanno preso un treno speciale, circondati dai loro fan e dai giornalisti, che è partito dalla stazione «Olympiastadion» ed ha terminato la corsa alla «Deutsche Oper». Qui, lungo i binari, Bono e The Edge si sonoe sibiti nel breve concerto per la folla. Dietro la performance c'è Universal Music, con cui gli U2 hanno lanciato nelle scorse settimane «Sounds of experience».