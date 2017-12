Prende il via il laboratorio di partecipazione sociale Video

Non importa se in futuro saranno medici o economisti, psicologi o architetti. Avranno imparato a guardare la realtà da un’altra angolazione, quella delle associazioni di volontariato, e acquisito competenze trasversali utili in qualsiasi ambito. Gli studenti dell’Università di Parma hanno questa opportunità con il corso “Laboratorio di partecipazione sociale”, unico in Italia, giunto al terzo anno, che consente di guadagnarsi sul campo 6 crediti formativi, tra quelli liberi, facendo volontariato. 15 ore di lezione frontale sulla cittadinanza attiva, magari al cinema o con performance teatrali, e poi 50 immersi, in gruppo, nelle attività di un’associazione, attinente agli studi seguiti ma non necessariamente. Gli studenti, alla fine, raccontano l’esperienza in un “diario di campo”, una relazione che viene valutata all’esame per ottenere l’idoneità.

L’edizione 2018, che sarà attiva da febbraio ad aprile, è stata illustrata ai tanti studenti intervenuti per informarsi nell’aula magna del palazzo centrale e, il giorno successivo, al Campus. Il progetto ha la collaborazione di Forum solidarietà e il contributo di Fondazione Cariparma. La prorettrice con delega alla Didattica Sara Rainieri si è detta orgogliosa che «l’Università di Parma dia un riconoscimento ad attività così importanti per la formazione: aumentano la consapevolezza dello studente come cittadino e lo aiutano a maturare». Nato all’interno del corso in Servizio sociale, il laboratorio è diventato trasversale a tutti i percorsi di laurea. È la sua peculiarità, secondo Vincenza Pellegrino, sociologa dell’Ateneo e responsabile del corso, «avere in aula e in associazione gruppi di studenti eterogenei, che approfondiscono dal punto di vista teorico la partecipazione civica e politica e poi la vivono insieme con l’aiuto dei volontari». Forum solidarietà accompagna gli studenti nella scelta dell’associazione e con il tutoraggio. Oltre 50 le realtà di volontariato finora coinvolte. «Le associazioni desiderano “contaminare” i giovani, è la garanzia per il futuro - ha detto Monica Bussoni -. E i ragazzi imparano a guardare i problemi con un altro occhio e a utilizzare, per risolverli, strumenti alternativi a quelli istituzionali». Conferma Arslan Anwar, studente di Economia e finanza, che lo scorso anno ha prestato servizio per “CantierEducare”: «Si conosce meglio il mondo che ci circonda». Nel 2016/2017 sono stati 200 gli iscritti, ha ricordato Eugenia Marè, di Forum, che ha spiegato come si svolge il Laboratorio.