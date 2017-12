Emergenza piena a Colorno per l'esondazione della Parma. Le acque hanno iniziato a tracimare poco prima delle 8. La prima criticità si è verificata all'altezza di Borgomaggiore, dove l'acqua ha iniziato a uscire in direzione di via Du Tillot. Criticità in piazza, allagata ed evacuata, ponte storico chiuso dalla notte e le acque hanno ormai raggiunto il cortile della Reggia, infiltrandosi nonostante le protezioni. Si stanno preparando i sacchetti di sabbia. E soprattutto è importante che i curiosi stiano lontani dagli argini: il pericolo è reale.

Guarda il video

Video 2: un fiume d'acqua attraversa il paese